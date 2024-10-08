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«Ростех» поставил военным новую партию боевых машин пехоты и десанта

«Ростех» передал военным новую партию машин БМП-3 и БМД-4
Фото: rostecru / Telegram
Фото: rostecru / Telegram

«Курганмашзавод», который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», отправил войскам новую партию бронированных машин для пехоты и десанта, сообщила пресс-служба ГК.

Армии отправили боевые машины десанта БМД-4М, а также боевые машины пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, которая включает «изделия для усиления бронирования» и решетчатые экраны.

Кроме того, машины оборудованы комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре, «накидками» из негорючего материала. Это повышает выживаемость техники в боевых условиях, отметили в пресс-службе.

Также в «Ростехе» добавили, что за девять месяцев 2024 года «Курганмашзавод» увеличил выпуск БМП и БМД на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Фото:Артем Коротаев / ТАСС

Госкорпорация заключила дополнительный контракт с Минобороны на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники. С 2023 года Курганмашзавод является головным исполнителем государственного оборонного заказа (ГОЗ).

БМП-3 — гусеничная машина, предназначенная для транспортировки военных к переднему краю обороны, повышения его мобильности и защищенности на поле боя даже в условиях применения ядерного оружия.

БМД-4М — бронированная, гусеничная, плавающая машина воздушно-десантных войск. Это облегченная машина, пригодная к авиадесантированию парашютным, парашютно-реактивным или посадочным способом.

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Ростех Курганская область Курганмашзавод бронеавтомобили
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