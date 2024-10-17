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Россия вернула электричество в обесточенные районы Абхазии

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press
Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

В Абхазии оборвалась линия «ВЛ-220 Очамчыра» на участке протяженностью примерно 400 м, ведутся ремонтные работы, сообщает пресс-служба компании-оператора «Черноморэнерго» в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Также получен переток электроэнергии из России для поддержания нормального функционирования системы до полного восстановления энергоснабжения», — сказано в сообщении.

Обрыв на линии произошел накануне вечером, 16 октября. Это привело к отключению света на большей части Абхазии. Кроме того, из-за прорыва водопроводной трубы большая часть Сухума останется без водоснабжения 17 октября.

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Фото:mvd_raa / Telegram

В Абхазии регулярно происходят перебои с подачей света, на устранение которых уходит несколько суток, Россия помогает республике поставками электроэнергии.

Однако осенью и зимой 2024 года российская сторона будет поставлять в республику электричество по коммерческой цене, власти Абхазии на этом фоне признали изменение отношений с Москвой.

«Очевидно, что за последнее время накопилось много недовольства у наших союзников. Взаимоотношения значительно изменились. Это не то, что было в начале. Я помню, когда я был министром иностранных дел, когда было признание Абхазии и какое в российском обществе было отношение. Этого сегодня нет. Все мы постарались, чтобы такое произошло», — сказал абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба.

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