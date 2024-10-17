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Медики рассказали о травме погибшего экс-солиста One Direction

TN: бывший солист One Direction Пейн сломал основание черепа при падении
Мурио Лиам Пейн
Мурио Лиам Пейн (Фото: Jamie McCarthy / Getty Images)

Британский музыкант, бывший вокалист группы One Direction сломал череп при падении с третьего этажа отеля в районе Буэнос-Айреса, сообщает портал TN со ссылкой на главу службы скорой помощи Альберто Крессенти.

«В 17:04 (23:04 мск) по телефону 911 нас предупредили о человеке, который находился во внутренним дворике отеля Casa South. <...> В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью», — отметил Крессенти.

Он добавил, что шанса спасти Пейна не было. «Согласно тому, что видела бригада [скорой помощи], у него был перелом основания череп. Очень серьезные травмы», — пояснил медик.

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Пейн умер в ночь на 17 октября, ему был 31 год. Известность певцу принесло участие в британском бойз-бэнде One Direction. Группа распалась в 2016 году, после чего Пейн начал сольную карьеру. Он утверждал, что страдал от депрессии, боролся с наркотической и алкогольной зависимостями.

В номере отеля, где остановился вокалист, перед смертью он устроил погром. Менеджер обратилась в полицию из-за «агрессивного мужчины», который спустился в вестибюль отеля и был «явно не в духе». По ее словам, Пейн мог быть пьяным. Сотрудники попросили музыканта вернуться в отель, через несколько минут после этого Пейн выпал во внутренний двор отеля с третьего этажа. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

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смерть певец гостиница Буэнос-Айрес
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