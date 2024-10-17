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В отеле рассказали о последних минутах жизни экс-солиста One Direction

Экс-солист One Direction Пэйн перед смертью устроил дебош в отеле

Перед своей смертью британский певец и экс-вокалист группы One Direction Лиам Пейн устроил дебош в отеле Casa South в Буэнос-Айресе, сообщает La Nación.

Менеджер отеля обратилась в полицию из-за «агрессивного мужчины». По ее словам, Пейн спустился в вестибюль отеля и был «явно не в духе». Музыкант мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отметила она. Сотрудники попросили вернуться его в свой номер.

Вскоре после этого был слышен удар — музыкант выпал во внутренний двор отеля с третьего этажа, после этого сотрудники вызвали скорую помощь. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть, предположительно, она наступила мгновенно из-за перелома основания черепа.

Издание Clarín опубликовало фото из номера Пейна. На кадрах видно, что в комнате разбросаны вещи и разбит телевизор.

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Фото:liampayne / Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

О смерти Пэйна стало известно ночью 17 октября, ему был 31 год. Известность ему принесло участие в британском бойз-бэнде One Direction. Группа распалась в 2016 году, после Пэйн начал сольную карьеру. Он рассказывал, что страдал от депрессии, а также боролся с наркотической и алкогольной зависимостями.

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смерть гостиница Буэнос-Айрес
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