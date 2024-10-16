В Орловской области сбили четыре украинских дрона
Средства ПВО уничтожили над Орловской областью четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Пострадавших и разрушений нет, отметил глава области.
Последний раз БПЛА над территорией региона сбивали 10 октября.
4 октября в области объявляли ракетную опасность, предупреждение действовало менее полутора часов. Согласно данным телеграм-канала Клычкова, сигнал об опасности губернатор объявил в первый раз.
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