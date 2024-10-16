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Военная операция на Украине ,  
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В Орловской области сбили четыре украинских дрона

Губернатор Клычков: в Орловской области сбили четыре украинских дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства ПВО уничтожили над Орловской областью четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Пострадавших и разрушений нет, отметил глава области.

Последний раз БПЛА над территорией региона сбивали 10 октября.

В Орловской области объявили опасность ракетной атаки
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Фото:ТАСС

4 октября в области объявляли ракетную опасность, предупреждение действовало менее полутора часов. Согласно данным телеграм-канала Клычкова, сигнал об опасности губернатор объявил в первый раз.

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Военная операция на Украине Орловская область Андрей Клычков
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