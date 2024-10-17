США ударили по подземным складам оружия хуситов
Соединенные Штаты нанесли удары по пяти подземным складам оружия хуситов в Йемене, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его данным, там хранились «компоненты оружия» разных видов, которые хуситы использовали для ударов по гражданским и военным судам по всему региону.
Ранее местные телеканалы Al Mayadeen и Al Masirah сообщили, что США и Великобритания нанесли серию ударов по столице Йемена Сане и городу Саада на северо-западе страны.
Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с ноября 2023 года. Движение назвало это ответом на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа. В ответ США и союзники наносят удары по позициям боевиков. В частности, в начале октября США ударили по 15 объектам хуситов в Йемене.
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