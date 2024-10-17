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Товарооборот России и Японии показал рост второй месяц подряд

Япония увеличила экспорт легковушек в Россию на 132% в сентябре

В минувшем сентябре Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 132,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

В то же время за первую половину финансового года — с апреля по сентябрь — Японим сократила экспорт легковых машин в Россию на 11,3% в сравнении с тем же периодом 2023-го.

Также увеличился экспорт запчастей и комплектующих для транспортных средств — на 21,3%. Кроме того, Япония нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 11,7%, на 34,2% сократила закупки российского угля и не покупала нефть.

В целом товарооборот Японии и России в сентябре вырос на 22,78% — до 98,6 млрд иен или $659 млн. В прошлом месяце он увеличился на 23,81% и достиг 105,59 млрд иен — $743 млн.

Япония в декабре импортировала из России рекордные с 2017 года объемы СПГ
Бизнес
Фото:Сергей Красноухов / ТАСС

Япония вместе со странами Запада вводит санкции против России с момента начала боевых действий на Украине. Токио в том числе запретил ввозить в Россию сталь, алюминий и изделия из них, а также самолеты, космические аппараты и двигатели, беспилотники, строительную технику, гибридные авто и электромобили и другие товары.

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