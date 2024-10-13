Харрис обвинила Трампа в сокрытии от американцев данных о своем здоровье

Экс-президент Дональд Трамп и его команда в ходе предвыборной кампании не раскрывают данные о состоянии его здоровья, потому что не хотят, чтобы общественность знала всей правды. Об этом заявила вице-президент США и кандидат на высший пост в стране от Демократической партии Камала Харрис, передает CNN.

«Очевидно, что его команда по меньшей мере не хочет, чтобы американский народ узнал все о нем», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Он и его команда не хотят, чтобы американский народ действительно видел, что он делает и действительно ли он подходит для выполнения обязанностей президента Соединенных Штатов», — добавила Харрис.

Сама вице-президент опубликовала заключение о состоянии своего здоровья незадолго до этого заявления. Документ составил ее лечащий врач Джошуа Р. Симмонс. В нем говорится, что 59-летняя женщина «обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента», придерживается «очень здоровой диеты» и ведет здоровый, активный образ жизни, а ее последний медицинский осмотр в апреле был «ничем не примечательным».

Как отметил Bloomberg, Харрис, публикуя эти данные, следовала древней американской политической традиции, в соответствии с которой кандидаты от обеих партий раскрывают состояние своего здоровья во время предвыборной гонки. При этом, по данным агентства, 78-летний Трамп еще в августе говорил, что был бы «очень рад» опубликовать свои медицинские записи, но с тех пор отклоняет запросы СМИ по этому вопросу.

Трамп публиковал справку от своего врача в ноябре прошлого года. В ней говорилось, что экс-президент США находится в «отличном» состоянии, а его когнитивные тесты показали «исключительные» результаты. Доктор Брюс Аронвальд, написавший заключение, отмечал, что сердечно-сосудистые показатели Трампа в норме, и тесты на рак дали отрицательный результат. Кроме того, в справке говорилось, что республиканец «снизил свой вес».

CNN отмечает, что прошлогоднее заключение о состоянии здоровья Трампа не такое подробное, как то, что опубликовала Харрис. Когда вице-президента попросили оценить уровень здоровья ее конкурента, она ответила: «Я не буду давать вам медицинский анализ его физической формы, но на любом другом уровне, когда речь заходит <...> о способности проявлять здравый смысл как в качестве главнокомандующего, так и в качестве лидера этой страны, мы знаем, что он не способен выполнять эту работу. Он не годится для этой должности».