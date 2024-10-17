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Экс-солиста One Direction нашли мертвым в отеле Буэнос-Айреса

Бывший участник One Direction Лиам Пейн разбился, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Ему был 31 год. После того, как бойз-бэнд распался в 2016 году, он выступал сольно
Фото: liampayne / Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: liampayne / Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса, сообщают La Nación и Clarin. Ему был 31 год.

Он умер, упав с третьего этажа в районе Палермо, уточняют издания. Полицейские приехали в отель после жалоб менеджера на «агрессивного мужчину», который мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Машина скорой прибыла на место через семь минут после звонка, однако врачам не удалось спасти жизнь музыканта. По предварительным данным, он получил перелом основания черепа.

В одном из интервью в 2021 году Пейн поделился, что на пике успеха One Direction боролся с депрессией, а также наркотической и алкогольной зависимостями. Летом 2023-го он рассказал, что не употреблял запрещенные вещества около полугода.

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Фото:Kevin Kane / Getty Images for Jingle Ball 2012

Известность Пейну принесло участие в британской группе One Direction. В нее также входили Гарри Стайлз, Луи Томлинсон, Найл Хоран и Зейн Малик. Группа распалась в 2016 году, после Пейн начал выступать сольно. Первый сингл под названием Strip That Down музыкант выпустил в мае 2017 года. Песня заняла десятое место в американском Billboard Hot 100 и третье в британском чарте синглов. За сольную карьеру он успел записать два альбома.

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