Экс-солиста One Direction нашли мертвым в отеле Буэнос-Айреса
Британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса, сообщают La Nación и Clarin. Ему был 31 год.
Он умер, упав с третьего этажа в районе Палермо, уточняют издания. Полицейские приехали в отель после жалоб менеджера на «агрессивного мужчину», который мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Машина скорой прибыла на место через семь минут после звонка, однако врачам не удалось спасти жизнь музыканта. По предварительным данным, он получил перелом основания черепа.
В одном из интервью в 2021 году Пейн поделился, что на пике успеха One Direction боролся с депрессией, а также наркотической и алкогольной зависимостями. Летом 2023-го он рассказал, что не употреблял запрещенные вещества около полугода.
Известность Пейну принесло участие в британской группе One Direction. В нее также входили Гарри Стайлз, Луи Томлинсон, Найл Хоран и Зейн Малик. Группа распалась в 2016 году, после Пейн начал выступать сольно. Первый сингл под названием Strip That Down музыкант выпустил в мае 2017 года. Песня заняла десятое место в американском Billboard Hot 100 и третье в британском чарте синглов. За сольную карьеру он успел записать два альбома.
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