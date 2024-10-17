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Вакцинация: когда и от чего прививаться ,  
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Представитель ВОЗ рассказал, кому нужно вакцинироваться от COVID-19

Бердыклычев: вакцинироваться от COVID-19 нужно россиянам из группы риска
Сюжет
Вакцинация: когда и от чего прививаться
Сюжет
Пандемия коронавируса

Вакцинироваться от COVID-19 следует россиянам в группе риска, остальным ее можно делать по желанию, заявил ТАСС глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.

Речь идет о людях пожилого возраста с хроническими заболеваниями и медицинских работниках, которые регулярно контактируют с инфекцией, пояснил он.

В конце лета врачи начали докладывать о подъеме заболеваемости COVID-19 в России. Рост заболеваемости специалисты объяснили сезонностью.

По данным оперативного штаба, за неделю с 7 по 13 октября общая заболеваемость коронавирусом снизилась в сравнении с предыдущей неделей на 11,4%. Также в больницу с COVID-19 попали на 4,7% меньше человек — 2,3 тыс. россиян.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

После начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали семь вакцин от этой инфекции — «Конвасэл», «Спутник М», «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона — Н» центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра им. Чумакова. Производство «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» приостановлено.

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ВОЗ COVID-19 вакцинация от COVID-19 вакцинация
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