Захарова призвала Германию не выдвигать ультиматумы России
Немецкие политики должны остановить поставки оружия Украине вместо того, чтобы выдвигать ультиматумы России, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Так она ответила на слова главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о том, что в случае избрания на пост канцлера Германии он готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Это произойдет, если боевые действия не прекратятся, пояснил он.
«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — заявила Захарова в разговоре с «Известиями».
Ракеты Taurus способны долететь до Москвы. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывался передавать их Киеву.
Кремль осуждает военную помощь Украине.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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