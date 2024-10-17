 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова призвала Германию не выдвигать ультиматумы России

Сюжет
Военная операция на Украине

Немецкие политики должны остановить поставки оружия Украине вместо того, чтобы выдвигать ультиматумы России, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она ответила на слова главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о том, что в случае избрания на пост канцлера Германии он готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Это произойдет, если боевые действия не прекратятся, пояснил он.

«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — заявила Захарова в разговоре с «Известиями».

Кандидат в канцлеры Германии выступил за передачу Украине ракет TAURUS
Политика
Фото:Leonhard Simon / Getty Images

Ракеты Taurus способны долететь до Москвы. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывался передавать их Киеву.

Кремль осуждает военную помощь Украине.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Владимир Зеленский представил «план победы»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом

Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя

Apple внезапно представила новый iPad mini

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Германия Фридрих Мерц
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Кандидат в канцлеры Германии выступил за передачу Украине ракет TAURUS
Политика
Bild рассказала о просьбах Зеленского к Шольцу о Taurus и приеме в НАТО
Политика
Бербок заявила о поддержке поставок Киеву ракет TAURUS вопреки Шольцу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
В отеле рассказали о последних минутах жизни экс-солиста One DirectionОбщество, 03:07
NYT сообщила о подрыве рейтинга одобрения Шольца из-за поддержки КиеваПолитика, 02:49
Представитель ВОЗ рассказал, кому нужно вакцинироваться от COVID-19Общество, 02:41
Эксперты: туристы с лодки в Охотском море выбрали лучшее времяОбщество, 02:30
Захарова призвала Германию не выдвигать ультиматумы РоссииПолитика, 02:23
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 02:04
Bloomberg узнал, что McKinsey выплатит $500 млн за «опиоидную эпидемию»Бизнес, 01:56
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путину рассказали, как идет подготовка к зимеЭкономика, 01:49
Bloomberg узнал о покупке Мейвезером жилья на Манхэттене на $402 млнСпорт, 01:07
Экс-солиста One Direction нашли мертвым в отеле Буэнос-АйресаОбщество, 01:05
Эксперты раскрыли, как течения могли помочь в поисках туриста на лодкеОбщество, 01:00
Над Брянской областью сбили три беспилотникаПолитика, 00:58
Уголовное дело завели после массовой драки иностранцев в СаратовеОбщество, 00:45
Подрядчика Пентагона Raytheon оштрафовали на $1 млрд за завышение ценПолитика, 00:24