Немецкие политики должны остановить поставки оружия Украине вместо того, чтобы выдвигать ультиматумы России, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она ответила на слова главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о том, что в случае избрания на пост канцлера Германии он готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Это произойдет, если боевые действия не прекратятся, пояснил он.

«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — заявила Захарова в разговоре с «Известиями».

Ракеты Taurus способны долететь до Москвы. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывался передавать их Киеву.

Кремль осуждает военную помощь Украине.