В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи

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В Калининградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, соответствующее решение принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в телеграм-канале.

Он пояснил, что за май в регионе выпало только 5,5% от нормы осадков. «Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению — почвенной засухе. По прогнозу дождя не ожидается. Кроме того, из-за отсутствия осадков постепенно в регионе устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах», — написал Алиханов.

В регионе на фоне засухи начали возникать природные пожары. Только за сутки 8 июня сотрудники МЧС шесть раз выезжали тушить возгорания сухой травы. В регионе действует особый противопожарный режим. Он запрещает посещение лесов и ограничивает использование открытого огня.

По данным Гидрометцентра, дождь в Калининграде и других районах области ожидается только 15 июня. Днем 9 июня в регионе было около плюс 26 градусов. Алиханов допускал привлечение авиации для вызова осадков.