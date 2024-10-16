Минсельхоз назвал меры по стабилизации цен на сливочное масло
Минсельхоз России увеличивает объемы закупки сливочного масла из дружественных государств для снижения темпов роста цен на эту продукцию и насыщения рынка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кроме того, стабилизации цен на сливочное масло может помочь соглашение между правительством и предприятиями о фиксировании максимальных розничных цен на продукты первой необходимости, отметили в Минсельхозе. Сливочное масло входит в список такой продукции.
В ведомстве также добавили, что регулярно мониторят стоимость значимых товаров, в том числе и сливочного масла.
В список социально значимых продуктов входят 24 товара. Кроме сливочного масла в нем указаны несколько видов мяса, пшеничная мука, соль, сахар и т.д. Согласно действующим правилам, если розничная стоимость какого-либо продукта из перечня в течение 60 дней выросла на 10%, то кабмин может установить предельную цену на такой товар на срок не более 90 дней.
Необходимость введения этого механизма определяют Минэкономразвития совместно с Минсельхозом.
16 октября «Известия» со ссылкой на Росстат сообщили, что сливочное масло подорожало за август и сентябрь на 7,9%. С начала года его цена увеличилась почти на 18%.
В связи с ростом цен вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов попросил Минэкономразвития задействовать механизм установления предельной стоимости сливочного масла, отмечает газета. Соответствующее обращение он направил на имя главы ведомства Максима Решетникова.
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Почти половина россиян ожидают снижение благосостояния
Депутат Госдумы прокомментировал обвинения в покушении на Рамзана Кадырова
Татьяна Ким заявила, что Бакальчук готовит «незаконный пресс-тур» на сгоревший склад
Apple внезапно представила новый iPad mini
Дональд Трамп представил свою экономическую программу
Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу
Politico узнало, почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а не Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов