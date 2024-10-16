Минсельхоз назвал меры по стабилизации цен на сливочное масло

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Минсельхоз России увеличивает объемы закупки сливочного масла из дружественных государств для снижения темпов роста цен на эту продукцию и насыщения рынка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, стабилизации цен на сливочное масло может помочь соглашение между правительством и предприятиями о фиксировании максимальных розничных цен на продукты первой необходимости, отметили в Минсельхозе. Сливочное масло входит в список такой продукции.

В ведомстве также добавили, что регулярно мониторят стоимость значимых товаров, в том числе и сливочного масла.

В список социально значимых продуктов входят 24 товара. Кроме сливочного масла в нем указаны несколько видов мяса, пшеничная мука, соль, сахар и т.д. Согласно действующим правилам, если розничная стоимость какого-либо продукта из перечня в течение 60 дней выросла на 10%, то кабмин может установить предельную цену на такой товар на срок не более 90 дней. Необходимость введения этого механизма определяют Минэкономразвития совместно с Минсельхозом.

16 октября «Известия» со ссылкой на Росстат сообщили, что сливочное масло подорожало за август и сентябрь на 7,9%. С начала года его цена увеличилась почти на 18%.

В связи с ростом цен вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов попросил Минэкономразвития задействовать механизм установления предельной стоимости сливочного масла, отмечает газета. Соответствующее обращение он направил на имя главы ведомства Максима Решетникова.