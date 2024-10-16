Молдаване потребовали открыть больше избирательных участков в России

Проживающие в России молдаване пригрозили не признать выборы в республике

Выборы президента Молдавии в здании Московского архитектурного института, 2020 год (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Представители молдавской диаспоры в России собрались у посольства своей страны в Москве и потребовали увеличить в российских регионах количество участков для голосования. Об этом сообщает Moldova 24 со ссылкой на своего корреспондента.

В России для голосования на выборах и референдуме по вступлению Молдавии в Евросоюз, которые пройдут 20 октября, будут открыты только два избирательных участка — оба в Москве.

«Мы вышли с петицией для того, чтобы потребовать <...> участки для голосования», — заявил представитель молдавской диаспоры в Москве Николай Погонец. Петицию решили направить послу Молдавии в России Лилиану Дарию и главе ЦИК республики Анжелике Караман.

Составленный представителями диаспоры документ предполагает, что в 34 российских городах должны быть открыты 38 участков для голосования. В случае если обращение не рассмотрят, они потребуют признать предстоящие выборы незаконными.

20 октября в Молдавии пройдут выборы президента. В этот же день состоится референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз. Действующий президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года.

Изначально законодательство республики запрещало совмещать национальные выборы с проведением референдума, но партия Санду «Действие и солидарность», которая занимает в парламенте большинство мест, это ограничение отменила.