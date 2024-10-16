В Росфинмониторинге заявили об эффективной работе антиотмывочной системы

Фото: theFATF / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

При оценке антиотмывочной российской системы не было выявлено недостатков, наличие которых является основанием для включения в черный список Международной группы по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

Об этом на фоне сообщений о наложении на Россию санкций со стороны FATF рассказали в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

«Российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году», — говорится в сообщении пресс-службы Росфинмониторинга (РФМ).

Там подчеркнули, что Россия выполняет все обязательства в сфере противодействия финансированию терроризма, что и подтвердил Международный суд ООН.

Рейтинг России был понижен до уровня «частичное соответствие» только по одной из рекомендаций FATF. В РФМ это объяснили «недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют». Там подчеркнули, что с того момента в России приняли два федеральных закона, которые регулируют оборот цифровых валют.

Российская антиотмывочная система продолжит работу вне зависимости от решения, которое будет принято на пленарном заседании FATF 21–25 октября, отметили в Росфинмониторинге.

FATF понизила Россию в рейтинге из-за недостаточного регулирования криптовалют в феврале 2024 года. Годом ранее Международная группа по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России в организации, но рассматривать ее внесение в черный список отказалась. На момент публикации в него включены Северная Корея, Иран и Мьянма.

Накануне, 15 октября, издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ сообщило, что 22 октября FATF все же рассмотрит возможность внесения в этот список и России.