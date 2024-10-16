ТАСС сообщил о заказном характере убийства военного в Подмосковье

ТАСС: напавшие на участника военной операции в Подмосковье поджидали его

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Убийство участника военной операции в Московской области было запланировано, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение на военнослужащего носило заказной характер, отметил собеседник агентства. По его информации, за мужчиной следили, в день убийства автомобиль военного поджидали.

Жителя деревни Меленки городского округа Солнечногорск в Подмосковье убили утром 16 октября. Мужчина находился в автомобиле, в него трижды выстрелил неизвестный из другой машины. Военный скончался на месте.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что жертвой атаки стал участник боевых действий на Украине Никита Кленков, ему было 44 года. По информации ТАСС, он вернулся из зоны военной операции неделю назад.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство из корыстных побуждений, а также по ч. 1 ст. 222 — незаконное приобретение, передача и хранение оружия.

Video