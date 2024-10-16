Володин призвал не давать иностранным врачам и учителям упрощенное ВНЖ

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Из перечня специальностей, по которым мигрантам предоставляют вид на жительство в упрощенном порядке, следует исключить профессии из сферы здравоохранения и образования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

«Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов», — объяснил Володин. По его словам, в этом случае власти смогут сделать «все возможное» для создания условий для врачей и учителей.

Спикер Госдумы призвал обсудить, стоит ли привлекать в сферу здравоохранения мигрантов из-за дефицита кадров в этой сфере. Он отметил, что работать в больницы после прохождения обучения идут только 34% студентов, которые получили образование по целевому направлению. Чтобы таких специалистов стало больше, нужно сделать все возможное, подчеркнул Володин.

15 октября он поручил запросить у Минтруда позицию по трудовой миграции в России. Такое распоряжение Володин сделал в рамках работы по «наведению порядка в сфере нелегальной миграции». По словам председателя Госдумы, для получения ВНЖ мигранты используют «лазейки», такие как заключение фиктивных браков и другие льготы. В связи с этим он призвал Минтруд обосновать список профессий, представители которых получают вид на жительство в упрощенном порядке.