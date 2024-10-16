Володин призвал не давать иностранным врачам и учителям упрощенное ВНЖ
Из перечня специальностей, по которым мигрантам предоставляют вид на жительство в упрощенном порядке, следует исключить профессии из сферы здравоохранения и образования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.
«Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов», — объяснил Володин. По его словам, в этом случае власти смогут сделать «все возможное» для создания условий для врачей и учителей.
Спикер Госдумы призвал обсудить, стоит ли привлекать в сферу здравоохранения мигрантов из-за дефицита кадров в этой сфере. Он отметил, что работать в больницы после прохождения обучения идут только 34% студентов, которые получили образование по целевому направлению. Чтобы таких специалистов стало больше, нужно сделать все возможное, подчеркнул Володин.
15 октября он поручил запросить у Минтруда позицию по трудовой миграции в России. Такое распоряжение Володин сделал в рамках работы по «наведению порядка в сфере нелегальной миграции». По словам председателя Госдумы, для получения ВНЖ мигранты используют «лазейки», такие как заключение фиктивных браков и другие льготы. В связи с этим он призвал Минтруд обосновать список профессий, представители которых получают вид на жительство в упрощенном порядке.
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Почти половина россиян ожидают снижение благосостояния
Депутат Госдумы прокомментировал обвинения в покушении на Рамзана Кадырова
Татьяна Ким заявила, что Бакальчук готовит «незаконный пресс-тур» на сгоревший склад
Apple внезапно представила новый iPad mini
Дональд Трамп представил свою экономическую программу
Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу
Politico узнало, почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а не Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов