МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову
Министерство внутренних дел объявило в розыск журналистку Наталью Баранову (признана Минюстом иноагентом). Карточка ее дела появилась в базе розыска ведомства.
«Разыскивается по статье Уголовного кодекса России», — говорится в карточке. Статью МВД не уточнило.
Минюст признал Баранову иноагентом в 2022 году, на тот момент она занимала должность контент-директора просветительского проекта «Теплица социальных технологий», внесенного в перечень иноагентов в 2023 году.
Баранова была автором в нескольких изданиях, писала материалы на социальные темы. В частности, у нее есть авторский профиль на сайте издания «Такие дела» (учредитель включен в реестр иноагентов).
В 2023 году также появилась карточка Барановой на сайте Международной практической конференции «Белые ночи фандрайзинга», где она представилась автором телеграм-канала «Переживание активизма», создательницей акции #бережныйразговор.
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