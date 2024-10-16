В перечень террористов и экстремистов внесли двух бойцов «Азова»

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В список террористов и экстремистов внесли бойцов батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Александра Педасюка и Сергея Завгороднего, говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга.

В перечне значится Педасюк Александр Вячеславович, родившийся в 1999 году в Ахтырке Сумской области. Также в списке отмечен Завгородний Сергей Владимирович, родившийся в 1976 году в поселке Горностаевка Херсонской области.

В октябре в реестр внесли бойцов «Азова» Максима Божко и Виктора Карася.

Внесенным в список Росфинмониторинга запрещено контактировать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, кроме уплаты налогов и возмещения ущерба.

«Азов» сформировали в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения. В августе 2022 года Верховный суд России признал батальон террористической организацией.

Бойцы «Азова» участвовали в боях за Мариуполь весной 2022 года, в том числе за завод «Азовсталь». В мае они сдались в плен.