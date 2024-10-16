Бывшая жена спасенного туриста пожаловалась на поиски в Охотском море
Поиски пропавших в Охотском море туристов то прекращались, то возобновлялись, рассказала РЕН ТВ бывшая жена спасенного Михаила Пичугина Екатерина.
«Писали заявления, обращались к следователям и в прокуратуру писали, возобновляли, потом снова. «Пишите заявления, куда точно съездить, адреса пишите». Писали, они летали туда, и все на этом, прекращали», — рассказала женщина.
Она уточнила, что спасателей отправляли туда, где они еще не были, но территория поисков оказалась очень большой. Кроме того, не удавалось найти ни вещей, ни канистру от топлива, ни саму пропавшую лодку. Родственники Пичугина самостоятельно ездили и осматривали берега. Екатерина добавила, что люди, спасшие Михаила, видели вертолеты над морем, но сам турист заявил, что он выпустил больше десяти сигнальных ракет, которые никто не заметил.
В августе Пичугин вместе с братом и его 15-летним сыном вышел в открытое море на лодке-катамаране, направившись к Шантарским островам, а затем обратно на Сахалин. Вскоре связь с ними пропала. В МЧС сообщили, что пропавших искали с воздуха, однако операция не дала результата. Утром 15 октября мужчину обнаружили у берегов Камчатки, его брат и подросток погибли, по мнению Пичугина, от истощения и голода. В итоге Пичугина заметили и подобрали моряки рыболовного судна после того, как он разместил по всей лодке светоотражатели.
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Почти половина россиян ожидают снижение благосостояния
Депутат Госдумы прокомментировал обвинения в покушении на Рамзана Кадырова
Татьяна Ким заявила, что Бакальчук готовит «незаконный пресс-тур» на сгоревший склад
Apple внезапно представила новый iPad mini
Дональд Трамп представил свою экономическую программу
Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу
Politico узнало, почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а не Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов