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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны рассказало об ударе по ВСУ ракетой из робота-самоделки

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Военная операция на Украине

Минобороны рассказало об ударе по ВСУ ракетой из робота-самоделки
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Оператор самодельной ракетной установки на базе противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» группировки войск «Днепр» нанес успешный удар по позициям ВСУ к северу от села Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны. Об этом пишет ТАСС.

Роботизированный ПТРК сконструировал военный из группировки войск «Днепр» с образованием инженера, рассказал командир батареи ПТРК с позывным «Турист». Сначала он разработал его модель на компьютере, а затем сконструировал ракетный комплекс.

«В окопах враг установил защиту от управляемых снарядов, но она им не помогла», — рассказали в оборонном ведомстве. Там уточнили, что сначала по позициям украинских военных ударили дроны, а затем к работе подключился ПТРК.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В Минобороны подчеркнули, что ракеты этого комплекса пробивают хорошо укрепленные блиндажи (временные защитные подземные укрытия) и на Ореховском направлении Запорожской области роботизированный ПТРК применяется уже давно.

16 октября Минобороны также отчиталось об ударе пятью ракетами по бронетанковому заводу в Николаеве. Время атаки в ведомстве не назвали, но уточнили, что в результате были уничтожены десять единиц бронетехники.

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Запорожская область Работино ВСУ атака ракетный комплекс
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