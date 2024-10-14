В Кремле объяснили, добавят ли в БРИКС новые буквы после расширения

Фото: Наталия Шатохина / Global Look Press

Изменение аббревиатуры БРИКС и добавление в нее новых букв требует консенсуса всех участников объединения, пока название остается прежним, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о планах дополнить название объединения или сменить его на предстоящем саммите.

«До сих пор каких-то предложений на этот счет не было и было понимание до сих пор, что название должно остаться без изменений», — подчеркнул Песков.

БРИКС образовали в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая; первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей. Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС (ЮАР на английском языке — South African Republic). Позднее в БРИКС вступили еще несколько стран, в том числе Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Журналисты также спросили пресс-секретаря, почему БРИКС «боятся на Западе». По словам Пескова, объединение является «весьма и весьма привлекательным» для многих государств, выделяясь на фоне «замкнутых» западных блоков.

«БРИКС — гораздо более демократичное объединение, которое именно предлагает абсолютно равноправное взаимоуважительное взаимодействие и сотрудничество», — заключил он.