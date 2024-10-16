Кадры взятого в Донбассе села Невское
Российские военные взяли населенный пункт Невское в ЛНР, сообщило Минобороны. Ведомство опубликовало кадры оттуда — на них видны улицы, дома в поселке. На одном доме подняты российские флаги.
Село Невское расположено в Кременском районе ЛНР. Оно находится примерно в 25 км к северу от Лимана и в 30 км к югу от Сватово. В нескольких километрах к северу от Невского расположено село Макеевка, о взятии которого Минобороны отчиталось 29 сентября.
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