В Индии решили запретить работникам кафе мочиться и плевать на еду

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Власти индийского штата Уттар-Прадеш решили запретить сотрудникам кафе, ресторанов и других заведений общепита мочиться на еду, которую подают клиентам, а также плевать в нее, сообщает журнал India Today.

«В ответ на участившиеся случаи плевков и добавления мочи в еду правительство штата Уттар-Прадеш под руководством Йоги Адитьянатха (главного министра штата Уттар-Прадеш. — РБК) намерено ввести два новых постановления, направленных на борьбу с антисанитарными практиками», — говорится в материале.

В издании напомнили, что в сентябре в Сети стало популярным видео, на котором подросток из Сахаранпура плюет на хлеб, который потом подавали клиентам. Тогда владельца закусочной арестовали. В других городах штата — Нойде и Газиабаде — задержали мужчин, которые добавляли во фруктовый сок мочу и слюну.

Новые законы должны обеспечить потребителям право на «полную прозрачность в отношении приготовления и обработки их пищи», заявил Йоги Адитьянатха. В правительстве штата подчеркнули, что за нарушения санитарных норм для индийцев будут установлены «суровые наказания».

Подобные инциденты происходят и в других странах. В частности, в мае 2024 года известно о том, что 21-летний сотрудник стейк-хауса Hereford House в США плевал на еду и мочился на маринованные огурцы и в соус, прикасался гениталиями к еде, прежде чем подать блюда клиентам.

По словам молодого человека, подобные действия он совершил около 20 раз. Он объяснил полиции, что это поощряли мужчины, с которыми он знакомился в приложениях для знакомств и фетиш-сайтах, однако местная полиция все равно арестовала его за поведение.