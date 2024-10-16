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Рыбки качались в аквариуме, дверь открылась: кадры землетрясения в Турции

На востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой шесть

Рыбки качались в аквариуме, дверь открылась: кадры землетрясения в Турции
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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой шесть по шкале Рихтера, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Там отметили, что очаг подземных толчков залегал на глубине в 10 км, а эпицентр землетрясения находился в 44 км к востоку от города Малатьи.

На опубликованных кадрах видно, как в одном из местных домов из-за подземных толчков трясется мебель и переливается вода в аквариуме.

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Как пишет издание Karar, землетрясение ощущалось в трех городах: Диярбакыре, Элязыге и Тунджеле. По словам главы МВД Турции Али Йерликаи, в результате никто не пострадал.

В феврале 2023 года на юго-востоке Турции и в соседней Сирии с интервалом в несколько часов произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 по шкале Рихтера.

В одной только Турции катастрофа, которую назвали «землетрясением века» и крупнейшей бедой за «тысячелетнюю историю анатолийской цивилизации», унесла жизни 53,5 тыс. человек. До 700 тыс. зданий обрушились или были серьезно повреждены, в результате чего без крова остались миллионы людей.

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