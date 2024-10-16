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Ограничения для мигрантов ,  
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Госдума рассмотрит идею об отягчающем наказание нелегальном положении

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Госдума 16 октября приступит к рассмотрению в первом чтении двух законопроектов в сфере миграционной политики, сообщил в своем-телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Речь идет об инициативах, которые предлагают:

  • признать отягчающим обстоятельством незаконное пребывание мигранта в России при совершении им преступления;
  • отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений;
  • установить меры повышенной ответственности за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

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В случае успешного прохождения законопроектов, за организацию незаконной миграции организованной группой виновным будет грозить наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет, штраф на сумму от трех до пяти млн рублей и лишение права занимать ряд должностей на срок до 10 лет.

За преступления, связанные с подделкой документов, фиктивной постановкой на учет и регистрацией злоумышленникам будет грозить от двух до шести лет лишения свободы.

По словам Володина, принятие этих законопроектов поспособствует, в том числе, «обеспечению общественной безопасности». Он напомнил, что инициативы, направленные на «совершенствование миграционной политики», Госдума рассмотрит до декабря 2024 года.

Володин отметил рост количества преступлений, совершенных мигрантами в 2024 году. Со ссылкой на данные Следственного комитета он подчеркнул, что за это время нелегалами было совершено 8 тыс. преступлений, что в три раза больше, чем в 2023 году.

Накануне Володин сообщил, что 16 октября на заседании Совета Госдумы также обсудят перенос «правительственного часа» по вопросам миграционной политики на март 2025 года.

В начале октября глава Госдумы пообещал принять до конца 2024 года пять миграционных законопроектов. Кроме вышеперечисленных, речь также идет о введении внесудебной блокировки сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о запрете посредникам принимать у мигрантов экзамены на знание русского языка.

Об ужесточении миграционной политики в России власти заговорили весной 2024 года. Этому предшествовал совершенный гражданами Таджикистана теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек.

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миграционная политика Госдума законопроект Вячеслав Володин
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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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