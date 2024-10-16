Парламент Башкирии отозвал из Госдумы проект закона о запрете чайлдфри

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Курултай Башкирии (госсобрание республики) отозвал из Государственной думы законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, поскольку тот выполнил свою функцию, заявил председатель госсобрания Константин Толкачев. Его слова передает РБК Уфа.

По словам Толкачева, предложение о запрете пропаганды чайлдфри два года назад выдвинули башкирские депутаты, а затем доработали на федеральном уровне.

«Актуальный вопрос был взят в работу федеральными депутатами — результатом стали законопроекты, которые не просто дублируют наши предложения, а развивают их, предлагают четкий правовой механизм <...>. В связи с этим мы приняли решение отозвать внесенный нами законопроект и поддержать законопроекты наших федеральных коллег», — сказал Толкачев.

По словам парламентария, новый законопроект не запрещает женщинам рожать, но препятствует созданию привлекательного образа бездетности в публичном поле. Толкачев добавил, что идеи чайлдфри «не так безобидны, как могут показаться», и приводят к разрушению семьи, общества и государства. «Чтобы выбраться из демографической ямы, нужно в том числе купировать информационные угрозы», — сказал он.

Накануне комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за пропаганду отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе.

Проект закона был внесен в Госдуму 25 сентября. Как уточнял один из авторов законопроекта, председатель Госдумы Вячеслав Володин, штрафы за пропаганду идеологии бездетности и «движения чайлдфри» составят до 400 тыс. руб. для физических лиц и до 5 млн руб. для юрлиц.

Опрошенные РБК юристы отмечали, что положения законопроекта можно интерпретировать широко и это несет риски даже для простых пользователей Сети.