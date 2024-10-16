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Управделами ответило на сообщения о «копеечных» ценах на обеды в Госдуме

Управделами президента: обеды в Госдуме стоят так же, как в общепитах Москвы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Распространяющиеся в интернете фотографии «копеечных» цен в столовой Госдумы не соответствуют действительности. Стоимость блюд обслуживающего Госдуму Комбината питания «Кремлевский» соответствует ценам в схожих по формату общепитах столицы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление делами президента.

«Проведенные аналитические работы за последние несколько кварталов 2023-2024 годов показывают, что цены на основные категории блюд в КП «Кремлевский» соответствуют ценам предприятий общественного питания, схожих по формату обслуживания и ассортименту с КП «Кремлевским», — сообщили в пресс-службе управделами.

Там отметили, что на цену блюд в столовой Госдумы влияет в том числе рост закупочных цен на продукты питания и другие материальные запасы, что увеличивает конечную стоимость обедов.

Депутат представил свидетельство стоимости обеда в столовой Госдумы
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов сфотографировал чек в думской столовой, согласно которому обед из шести блюд в столовой Госдумы стоит около 600 руб.

По словам Хамитова, в интернете публикуют недостоверную информацию о низкой стоимости блюд в думской столовой. Так в телеграме распространяется фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 руб. По мнению Хамитова, подобные публикации являются провокациями.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов также заявил, что распространение фотографий с заниженными ценами на обеды в думской столовой создают ощущение спланированной акции по дискредитации Госдумы.
 

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Госдума ценообразование общепит Управделами президента
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