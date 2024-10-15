Депутат представил свидетельство стоимости обеда в столовой Госдумы
Обед из шести блюд в столовой Госдумы стоит около 600 руб., рассказал «РИА Новости» депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов.
Хамитов предоставил агентству фотографию чека из буфета. Наиболее дорогое блюдо в списке — куриный биточек стоимостью 190 руб. Суп-пюре из цветной капусты стоит 140 руб., картофельное пюре обошлось в 100 руб. Кроме того, в чеке указаны овощи, хлеб и плодово-ягодный напиток.
По словам Хамитова, в интернете публикуют недостоверную информацию о низкой стоимости блюд в думской столовой.
«По телеграм-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена 150 руб.», — сообщил агентству депутат.
По мнению Хамитова, подобные публикации являются провокациями.
Осенью 2023 года бизнесмен из Тюмени Ильдар Хусаинов опубликовал в телеграм-канале фото из столовой Госдумы. На снимке заметны ценники на блюда: морковные и капустные салаты стоили 15 руб., бутерброды со свининой — 85 руб., нарезки огурцов — 37 руб. По словам Хусаинова, в буфете все продают по себестоимости.
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