Президент Киргизии исключил отказ от сотрудничества с Россией

Жапаров: страна не может отказаться от сотрудничества с Россией

Садыр Жапаров (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Киргизия не может отказаться от сотрудничества с Россией, хотя об этом просят западные страны, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью киргизскому госагентству «Кабар».

«Безусловно, есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с Россией. Однако я всегда открыто и искренне отвечаю им: мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией», — сказал Жапаров.

По словам киргизского лидера, страна закупает у России нефть, газ, пшеницу и продукты питания, товарооборот с ней превышает $4 млрд.

Кроме того, поскольку Киргизия является географически «тупиковой страной», ее автомобильные и железнодорожные пути к миру также проходят через Россию, отметил Жапаров. Он добавил, что в российских регионах находится около миллиона киргизских трудовых мигрантов.

Жапаров также упрекнул Запад в «несправедливом требовании» перестать сотрудничать с Россией, в то время как сами западные страны продолжают сотрудничество с ней, и их торговый оборот с этой страной достигает $6 млрд в год.

Политик добавил, что Киргизия на равноправной основе сотрудничает с различными странами мира, в частности, по его словам, недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом. Однако географически Киргизия находится ближе к странам СНГ, с ними страну связывают «повседневные дела».

Ранее Жапаров заявил, что западные страны не должны указывать партнерам России относительно сотрудничества с Москвой. Он отметил, что некоторые европейские страны, которые входят в НАТО или Европейский союз, сотрудничают с Россией, пытаясь отговорить от этого Киргизию.