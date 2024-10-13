Жапаров счел неправильными указы Запада о запрете сотрудничать с Россией

Садыр Жапаров (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Западные страны не должны указывать партнерам России относительно сотрудничества с Москвой, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это, конечно, неправильно <...> они говорят одно, но делают другое. Есть европейские страны, которые входят в НАТО или Европейский союз, они же сотрудничают с Россией. А нам они не должны или говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ», — сказал Жапаров.

Президент также добавил, что Киргизия «наоборот должна со всеми сотрудничать».

В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поблагодарил Киргизию за инициативу снять санкции с российских шахмат. Он также отметил, что она является не единственной страной, поддерживающей Россию в международной федерации (FIDE).

Тогда за полное снятие санкций, предложенное киргизской федерацией, проголосовал 21 делегат.