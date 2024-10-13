Жапаров счел неправильными указы Запада о запрете сотрудничать с Россией
Западные страны не должны указывать партнерам России относительно сотрудничества с Москвой, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.
«Это, конечно, неправильно <...> они говорят одно, но делают другое. Есть европейские страны, которые входят в НАТО или Европейский союз, они же сотрудничают с Россией. А нам они не должны или говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ», — сказал Жапаров.
Президент также добавил, что Киргизия «наоборот должна со всеми сотрудничать».
В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поблагодарил Киргизию за инициативу снять санкции с российских шахмат. Он также отметил, что она является не единственной страной, поддерживающей Россию в международной федерации (FIDE).
Тогда за полное снятие санкций, предложенное киргизской федерацией, проголосовал 21 делегат.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов