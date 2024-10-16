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Политика ,  
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Дипломат заявил о поддержке России и Китая в вопросах коренных интересов

Ли Цян: Россия и Китай поддерживают друг друга в вопросах их коренных интересов
Ли Цян
Ли Цян (Фото: Florence Lo / Getty Images)

Россия и Китай поддерживают друг друга в вопросах, касающихся их коренных интересов, заявил премьер китайского Госсовета Ли Цян на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Исламабаде на полях Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Под стратегическим руководством [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента России] Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху динамично развиваются», — отметил Ли Цян. Он добавил, что практическое сотрудничество двух стран постоянно углубляется, а стратегическое взаимодействие носит эффективный характер.

Дипломат также отметил, что на новом историческом старте «мы готовы с вами вместе реализовать договоренности на высшем уровне».

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Выступая на встрече ШОС, Мишустин рассказал, что власти трех стран — России, Монголии и Китая утвердили программу создания экономического коридора. Она направлена на «усиление взаимодействия в области транспортной инфраструктуры, таможенного администрирования, промышленности, инвестиций, защиты окружающей среды, приграничного и межрегионального сотрудничества», добавил российский премьер.

Кроме того, Мишустин отметил, что за 75 лет с момента образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений с Россией сотрудничество между странами «получило новое качество и содержательное наполнение». Он уточнил, что обе стороны приумножили «традиции добрососедства, дружбы и стратегического партнерства».

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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