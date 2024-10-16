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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о трех сбитых беспилотниках за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника над двумя регионами России, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Два БПЛА — над территорией Белгородской области и один над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

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С начала специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины. Об уничтожении дрона этой ночью писал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Как он уточнил, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

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Теги
Воронежская область Белгородская область Минобороны беспилотники
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