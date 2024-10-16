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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью уничтожили дрон

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский беспилотник сбили над территорией Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — РБК) и силами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — РБК) на территории региона обнаружен и подавлен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор также сообщил об отмене сигнала тревоги атаки дронов. Тревогу отменили спустя 40 минут — Гусев объявил о ней в 4:42 мск, а сообщение об отмене опубликовал в 5:22.

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С февраля 2024 года ряд российских регионов, в том числе Воронежская область, регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В начале месяца — 5 октября — в регионе силы ПВО и средства РЭБ подавили несколько беспилотников.

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Александр Гусев Воронежская область беспилотники
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