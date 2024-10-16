Над Воронежской областью уничтожили дрон

Украинский беспилотник сбили над территорией Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — РБК) и силами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — РБК) на территории региона обнаружен и подавлен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор также сообщил об отмене сигнала тревоги атаки дронов. Тревогу отменили спустя 40 минут — Гусев объявил о ней в 4:42 мск, а сообщение об отмене опубликовал в 5:22.

С февраля 2024 года ряд российских регионов, в том числе Воронежская область, регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В начале месяца — 5 октября — в регионе силы ПВО и средства РЭБ подавили несколько беспилотников.