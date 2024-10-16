В Париже предъявили обвинение в шпионаже шеф-повару из России

Прокуратура Парижа: обвиняемому в шпионаже шеф-повару из России грозит до 30 лет

На россиянина Кирилла Грязнова, которого задержали во Франции в июле 2024 года, завели уголовное дело по факту сотрудничества с иностранным государством при подготовке беспорядков в стране, сообщает прокуратура Парижа, передает «РИА Новости».

«Прокуратура Парижа 23 июля 2024 года возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции — преступлении, влекущем за собой наказание до 30 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Ему предъявили обвинение. У Грязнова в доме также провели обыск, в ходе которого были обнаружены определенные вещи, которые указывают на его «намерение организовать инциденты способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр», уточнила прокуратура.

Грязнова арестовали 21 июля в его квартире на улице Сен-Дени в центре Парижа. Ему предъявили обвинение в «разведывательной деятельности» в интересах иностранного государства с целью «разжигания военных действий во Франции».

По словам источника Le Parisien, это «масштабный проект», который мог бы иметь серьезные последствия, но о том, что мужчина готовил какое-либо нападение, речи не идет.

В начале месяца — 2 октября — его отпустили на свободу, сообщало издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на знакомые с ситуацией лица.

По данным Le Monde, французские спецслужбы следили за Грязновым с мая 2024 года. На своей странице Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) Грязнов выкладывал фотографии и видео с традиционными французскими рецептами. Он получил известность в России после участия в аналогах шоу «Холостяк» и «Топ-шеф» («Выбери меня» на «Домашнем» и «Дачный ответ» на НТВ). Участвуя в шоу, Грязнов позиционировал себя как шеф-повар, прошедший обучение в парижской кулинарной школе Le Cordon Bleu.