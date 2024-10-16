Работу сайтов МВД восстановили
Доступ к сайтам МВД и ГИБДД полностью восстановили, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена», — написала она в своем телеграм-канале.
Сбой в работе сайтов ведомства, как отмечала государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), наблюдались с 16:03 мск 15 октября. Волк писала, что неполадки возникли в результате обрыва линии связи.
Большинство жалоб, как отмечалось, поступали из Москвы и Санкт-Петербурга. В основном в работе ресурсов МВД возникали сбои сервиса (62%) и сбои сайта (34%). По 1% пришлось на сбои мобильного приложения и личного кабинета.
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