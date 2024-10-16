Захарова обвинила США в росте угрозы конфликта на Корейском полуострове

Захарова: США «спят и видят, как полыхнет» конфликт на Корейском полуострове

В повышении риска развития конфликта на Корейском полуострове виноваты только США, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион. — РБК) в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», — написала она в своем телеграм-канале.

По ее мнению, Южная Корея и Япония, «которые и есть критические точки безопасности региона, на которые давят Штаты», не смогут противостоять влиянию США.

Так Захарова отреагировала на выступление представителя госдепа Мэтью Миллера во вторник, 15 октября. Во время брифинга он заявил, что США «призывают Северную Корею прекратить действия, повышающие риск конфликта на Корейском полуострове».

Накануне КНДР подорвала два участка дорог, ведущих в Южную Корею. Южнокорейская сторона считает, что подрыв дорог проводится в рамках полного уничтожения межкорейского сухопутного маршрута и возведения оборонительных укреплений.

Позднее она ответила стрельбой к югу от Военной демаркационной линии, которая является осью демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.