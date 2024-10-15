В Краснодарском крае беспилотник повредил жилой дом
Украинский беспилотник повредил жилой дом в Краснодарском крае, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом <...> Предварительно пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.
На месте падения дрона работают специальные службы и правоохранительные органы. Кондратьев поручил главе Красноармейского района Александру Харитонову держать на контроле ликвидацию последствий и помочь местным жителям восстановить пострадавшее имущество.
Ранее, 12 октября, в Краснодарском крае украинские дроны атаковали города Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. Тогда никто не пострадал.
При падении обломков дрона были повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске также выбило стекла в одном из домов и загорелся легковой автомобиль — возгорание потушили.
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