В Краснодарском крае беспилотник повредил жилой дом

Украинский беспилотник повредил жилой дом в Краснодарском крае, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом <...> Предварительно пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

На месте падения дрона работают специальные службы и правоохранительные органы. Кондратьев поручил главе Красноармейского района Александру Харитонову держать на контроле ликвидацию последствий и помочь местным жителям восстановить пострадавшее имущество.

Ранее, 12 октября, в Краснодарском крае украинские дроны атаковали города Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. Тогда никто не пострадал.

При падении обломков дрона были повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске также выбило стекла в одном из домов и загорелся легковой автомобиль — возгорание потушили.