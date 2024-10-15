В Киеве назвали, сколько деятелей культуры не вернулись из-за границы

Точицкий: каждый пятый деятель культуры, выехавший из Украины, не возвращается

Николай Точицкий (Фото: Кирилл Евсеев / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Каждый пятый украинский деятель культуры, который с разрешения Минкульта выезжает за границу, — не возвращается, заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

Об этом сообщает украинское издание Liga.net.

Точицкий уточнил, что каждый день рассматривает примерно по 100 заявлений на выезд от художников, музыкантов и других представителей творческих профессий. «Из пяти тех, кто выехал, один не возвращается», — заметил министр.

При этом он выразил сожаление, что до сих пор не создана база, «согласно которой художники могли бы выезжать за границу». Из-за этого министру приходится тратить много времени на поиск информации о желающих уехать.

В 2023 году Министерство культуры и информполитики Украины подготовило изменения в порядок выезда деятелей культуры за границу. Согласно им художники, музыканты и прочие деятели должны подтверждать наличие воинского учета в организации, контракты относительно цели поездки, а по возвращении предоставлять отчет. «Мы не предоставляем отказов», — заявили тогда в министерстве.

В феврале 2022 года после начала российской спецоперации украинские власти объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.