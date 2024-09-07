Сотрудница Минкультуры Украины умерла во время проверки монастыря в Кременце

Сотрудница Министерства культуры и информационной политики Украины умерла во время проверки Богоявленского монастыря в городе Кременец, сообщает издание «Терміново».

Наталья Каленикова входила в комиссию при Минкультуры, созданную для проверки состояния госимущества в Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике, в который входит монастырь. Женщине было 42 года. Правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти.

Кременецко-Почаевский заповедник в декабре 2023 года был передан Украинской православной церкви (УПЦ). В мае украинское Минкультуры издало приказ о создании комиссии по проверке госимущества заповедника. В ведомстве объяснили проверки необходимостью «фактического наблюдения за тем, в каком состоянии находятся национальные памятники».

Православная церковь на Украине представлена двумя основными структурами: это УПЦ, ранее находившаяся под контролем Московского патриархата, и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая считается раскольнической и не признается РПЦ.

УПЦ дистанцировалась от России после начала военной операции, однако украинские спецслужбы проводили обыски в храмах, приходских школах, монастырях Церкви и заявляли, что находили там «пророссийскую литературу», используемую для пропаганды «русского мира». В конце августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий в стране деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. В первую очередь новые меры затронули УПЦ.