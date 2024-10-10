Бизнес ответил на вывод ФАС о высокой наценке на хлеб

АКОРТ не согласился с выводами ФАС о высокой наценке на хлеб

В среднем хлеб продается в торговых сетях с наценкой 60%, иногда — 100%, подсчитало антимонопольное ведомство. АКОРТ с выводом не согласилась и отметила, что цены на базовый хлеб удерживают за счет более дорогих его видов

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Наценка торговых сетей не является причиной роста стоимости хлеба, поскольку ценовая динамика отражает повышение стоимости от производителей, сообщил РБК председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«За последние 12 месяцев закупочные цены на пшеничный хлеб выросли на 25%, на ржаной — на 27%, что не могло не отразиться на розничных ценах», — сказал он.

Комментируя выводы ФАС об «очень высоких средних наценках в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб», Караваев отметил, что АКОРТ не в курсе примененной ведомством методики измерения и не может подтвердить результаты исследования. Он добавил: «Неизвестно, какие виды продукции попали в мониторинг и учитывалось ли при расчетах соотношение объемов ее реализации».

«Торговые сети — члены АКОРТ по-прежнему выполняют свои социальные обязательства, удерживая минимальные наценки на все виды социально значимых продуктов, в том числе хлеб, и обеспечивая их постоянную доступность на полках. Средняя наценка на самые востребованные позиции пшеничного хлеба «первой цены» с начала 2024 года находится в пределах 4–10%, ржаного хлеба — 12–13%», — подчеркнул Караваев.

АКОРТ объединяет 26 крупнейших компаний в сфере розничной торговли, которые занимают 25% рынка. В ассоциацию входят Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Спар», «Лента», «Ашан Ритейл Россия», «Азбука вкуса», «О'кей» и другие.

Выше наценка на премиальные виды безглютенового хлеба или бездрожжевого хлеба с различными злаками или фруктовыми добавками, которые стоят дороже, признал Караваев. Он объяснил, что так торговые сети компенсируют низкие наценки на базовые категории хлеба «первой цены», которыми не покрываются операционные траты магазинов на их продажу. За счет подобного динамического ценообразования, подчеркнул бизнесмен, получается удерживать минимальные цены на хлеб в торговых сетях ниже, чем в среднем по России.

«Так, минимальная стоимость килограмма пшеничного хлеба в торговых сетях, по данным на начало октября, составляет 57,7 руб., что на 40% ниже средней цены по стране, по данным Росстата (101,4 руб.). Стоимость ржаного хлеба «первой цены» в сетевой рознице — 52,8 руб. за килограмм — на 47% ниже цен, зафиксированных Росстатом в различных форматах торговли», — рассказал Караваев.

Об анализе цен на хлеб ФАС рассказал сегодня глава ведомства Максим Шаскольский: «Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%». Зафиксированы наценки 5 и 10%, признал Шаскольский, но уточнил, что доля такого хлеба небольшая и касалось это прежде всего продукции, продающейся под собственным брендом торговой сети.

«В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», — сказал глава ФАС.

За месяц до его заявления сделать продуктовые цены доступными потребовал глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. По его словам, зерно составляет лишь 8% от стоимости хлеба. «Хватит зарабатывать, дайте социальный хлеб по нормальным ценам», — возмутился он. Весной Минсельхоз обратил внимание, что хлебопекарная отрасль стала главным драйвером продуктовой инфляции в России, а цены на хлеб наряду с другими социально значимыми продуктами были поставлены ведомством на особый контроль, передавал «Коммерсантъ».

Как выяснил ранее РБК, ФАС предложила расширить перечень товаров, по которым можно заключать добровольные соглашения между властями регионов и бизнесом о стабилизации цен. В документе ведомства со ссылкой на данные Росстата перечислены наиболее подорожавшие к августу 2024-го продукты: