Дума расширила дачную амнистию на сараи и двухсемейные дома

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В России станет возможным упрощенный порядок регистрации двухсемейных домов и хозяйственных построек на садовых участках, соответствующий закон приняла Государственная дума.

По действующему законодательству, упрощенно нельзя оформить постройки, которые используются дачниками для бытовых нужд. Такой порядок действует только в случае с жилыми и садовыми домами. Теперь под дачную амнистию попадут бани, сараи, погреба, колодцы и летние кухни.

постройки должны были быть внесены в технический или государственный реестр домовладения до 1 января 2013 года;

владелец должен иметь право собственности на земельный участок, где находятся соответствующие объекты.

Для упрощенной регистрации необходимо, чтобы были учтены следующие требования:

Под дачную амнистию также попадают жилые дома блокированной застройки, жильцы которых сталкиваются с проблемами из-за отсутствия документов, которые устанавливали бы на них права. Такие дома нередко выдавали семьям в 1960–1970-х годах.

По документу, положение закона будет применяться в отношении таких домов в том случае, если они построены до 14 мая 1998 года и их количество в одном ряду не превышает двух.

Дачная амнистия действует в России с 2006 года. В декабре 2021 года Госдума продлила действие дачной амнистии для дачных и садовых домов до 1 марта 2031 года. В 2024 году до этого же срока президент Владимир Путин продлил дачную амнистию для зданий и сооружений на участках для садоводства и огородничества.