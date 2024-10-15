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Военная операция на Украине ,  
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В Таллине Московский бульвар переименовали в Сааремааский

Сюжет
Военная операция на Украине
Указатель на Московском бульваре
Указатель на Московском бульваре (Фото: Erko / Wikipedia)

Администрация Таллина приняла решение об упразднении Московского бульвара и его переименовании в Сааремааский, сообщает новостной портал эстонской телерадиокомпании ERR.

Речь идет о 250-метровом участке для легкорельсового транспорта. Он был частью дороги протяженностью 1200 м, которую проложили в 1986 году. Сааремааским бульваром назывался остальной 950-метровый отрезок.

Теперь их объединили и дали дороге название второго участка.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

«Использование единого названия <...> упрощает передвижение по всему участку дороги и помогает избежать путаницы», — приводит портал слова таллинского мэра Мадле Липпус.

Она подчеркнула, что решение о переименовании было принято, в том числе, из-за «необоснованности» названия в честь столицы «государства-агрессора», под которым подразумевается Россия. Эстония выступает против конфликта на Украине и занимает позицию Киева.

В конце сентября ERR сообщил, что в Эстонии также хотят переименовать «Русскую деревню» Veneküla. Ее старейшина такое решение также связал с «российской агрессией против Украины».

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Эстония Таллин переименование дорога
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