На Украине предложили переименовать Первомайск и Павлоград

Власти Украины намерены переименовать пять городов страны, соответствующие проекты постановлений опубликованы на сайте Верховной рады.

Изменить названия населенных пунктов рекомендовал Украинский институт национальной памяти (УИНП). Постановления направили на рассмотрение комитету по декоммунизации.

Город Первомайск в Николаевской области получит название Орлик или Богополь. Город Южное в Одесской области предлагают назвать Порт-Анненталь.

Южноукраинск намерены переименовать в Гард. Синельниково предложили назвать Роднополье. Название города Павлоград сменят на Матвеев.

Переименовывать населенные пункты, названия которых так или иначе связаны с Россией и СССР, на Украине начали в 2015 году после принятия ряда законов о декоммунизации. Более активно эту работу стали вести после начала военной операции в 2022 году.

19 сентября украинский парламент одобрил новые названия для 327 городов и поселков. В частности, было принято решение переименовать села в Одесской и Сумской областях в Масонов и Новый Париж. Названия населенных пунктов в настоящее время посчитали содержащими «символику российской имперской политики», объяснили такое решение в Раде.