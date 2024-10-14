Минобороны сообщило о срыве пяти контратак ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие за прошедшие сутки сорвали пять попыток контратак вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
Как уточнило ведомство, атаки отбили в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. Потери украинских сил за сутки министерство оценило в 300 человек убитыми и ранеными, еще один военный сдался в плен.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях с украинской стороны. Накануне ведомство также отчиталось об отражении пяти контратак и попытки прорваться через границу в Курскую область.
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