Минобороны сообщило о срыве пяти контратак ВСУ в Курской области

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военнослужащие за прошедшие сутки сорвали пять попыток контратак вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Как уточнило ведомство, атаки отбили в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. Потери украинских сил за сутки министерство оценило в 300 человек убитыми и ранеными, еще один военный сдался в плен.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях с украинской стороны. Накануне ведомство также отчиталось об отражении пяти контратак и попытки прорваться через границу в Курскую область.