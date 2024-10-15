Мигрантам в Омской области запретили работать в семи отраслях
В Омской области решили запретить мигрантам с трудовыми патентами работать в семи сферах экономики, заявил губернатор региона Виталий Хоценко.
Иностранцам запретят занимать должности в отраслях:
- образования и здравоохранения;
- пассажирских перевозок;
- торговли и охоты;
- производства лекарственных препаратов;
- предоставления соцуслуг.
Указ главы области вступит в силу 1 марта 2025 года, отметил Хоценко.
После теракта в «Крокус Сити Холле», предполагаемые исполнители которого являются гражданами Таджикистана, риторика российских властей в отношении мигрантов ужесточилась. В частности, в нескольких регионах ввели ограничения на трудовую деятельность приезжих граждан.
В середине сентября в Подмосковье предложили запретить мигрантам работать в сферах образования, здравоохранения, соцуслуг и уличного питания. Зампред правительства Московской области Наталия Масленкина пояснила, что работникам этих отраслей необходимо хорошо знать русский язык, потому что это «работа с населением». Ограничения для иностранцев в Московской области введут с 1 января 2025 года.
Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы
На Камчатке спасли мужчину, дрейфовавшего на надувной лодке 67 дней
АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России
На владельца бара «Гадкий Койот» совершено покушение в Москве
ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей
Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче
Франции и Италии предсказали исчезновение 70% виноградников до конца века
В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов