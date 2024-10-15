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Общество ,  
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Мигрантам в Омской области запретили работать в семи отраслях

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Омской области решили запретить мигрантам с трудовыми патентами работать в семи сферах экономики, заявил губернатор региона Виталий Хоценко.

Иностранцам запретят занимать должности в отраслях:

  • образования и здравоохранения;
  • пассажирских перевозок;
  • торговли и охоты;
  • производства лекарственных препаратов;
  • предоставления соцуслуг.

Указ главы области вступит в силу 1 марта 2025 года, отметил Хоценко.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

После теракта в «Крокус Сити Холле», предполагаемые исполнители которого являются гражданами Таджикистана, риторика российских властей в отношении мигрантов ужесточилась. В частности, в нескольких регионах ввели ограничения на трудовую деятельность приезжих граждан.

В середине сентября в Подмосковье предложили запретить мигрантам работать в сферах образования, здравоохранения, соцуслуг и уличного питания. Зампред правительства Московской области Наталия Масленкина пояснила, что работникам этих отраслей необходимо хорошо знать русский язык, потому что это «работа с населением». Ограничения для иностранцев в Московской области введут с 1 января 2025 года.

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Теги
Омская область мигранты трудоустройство мигрантов
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