Мигрантам в Омской области запретили работать в семи отраслях

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В Омской области решили запретить мигрантам с трудовыми патентами работать в семи сферах экономики, заявил губернатор региона Виталий Хоценко.

Иностранцам запретят занимать должности в отраслях:

образования и здравоохранения;

пассажирских перевозок;

торговли и охоты;

производства лекарственных препаратов;

предоставления соцуслуг.

Указ главы области вступит в силу 1 марта 2025 года, отметил Хоценко.

После теракта в «Крокус Сити Холле», предполагаемые исполнители которого являются гражданами Таджикистана, риторика российских властей в отношении мигрантов ужесточилась. В частности, в нескольких регионах ввели ограничения на трудовую деятельность приезжих граждан.

В середине сентября в Подмосковье предложили запретить мигрантам работать в сферах образования, здравоохранения, соцуслуг и уличного питания. Зампред правительства Московской области Наталия Масленкина пояснила, что работникам этих отраслей необходимо хорошо знать русский язык, потому что это «работа с населением». Ограничения для иностранцев в Московской области введут с 1 января 2025 года.