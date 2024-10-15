Девушка из группы туристов погибла под камнепадом на Алтае
Группа туристов из пяти человек попала под камнепад на Алтае, в результате погибла девушка, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Инцидент произошел 14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района республики. «На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска. Еще двое получили травмы», — говорится в публикации.
Накануне спасателям удалось эвакуировать одну пострадавшую — туристы помогли ей самостоятельно выйти навстречу спасателям. Девушку доставили в больницу с травмой головы.
Позднее борт Центра медицины катастроф доставил второго пострадавшего в республиканскую больницу. На момент подготовки этого материала спасатели эвакуировали оставшихся туристов.
В августе 2023 года в Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов. В результате житель Санкт-Петербурга погиб, еще четверо попали в больницу, один из них находился в тяжелом состоянии.
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