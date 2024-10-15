 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Девушка из группы туристов погибла под камнепадом на Алтае

МЧС: девушка из группы туристов погибла в результате камнепада на Алтае
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Группа туристов из пяти человек попала под камнепад на Алтае, в результате погибла девушка, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района республики. «На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска. Еще двое получили травмы», — говорится в публикации.

Накануне спасателям удалось эвакуировать одну пострадавшую — туристы помогли ей самостоятельно выйти навстречу спасателям. Девушку доставили в больницу с травмой головы.

Позднее борт Центра медицины катастроф доставил второго пострадавшего в республиканскую больницу. На момент подготовки этого материала спасатели эвакуировали оставшихся туристов.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при камнепаде в КБР
Общество
Эвакуация пострадавших при камнепаде в Кабардино-Балкарии

В августе 2023 года в Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов. В результате житель Санкт-Петербурга погиб, еще четверо попали в больницу, один из них находился в тяжелом состоянии.

Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы

На Камчатке спасли мужчину, дрейфовавшего на надувной лодке 67 дней

АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России

На владельца бара «Гадкий Койот» совершено покушение в Москве

ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Франции и Италии предсказали исчезновение 70% виноградников до конца века

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Алтай МЧС камнепад туристы
Материалы по теме
Экс-супруга спасенного в Охотском море туриста рассказала о его состоянии
Общество
СК завел дело после обнаружения лодки с дрейфовавшими в море туристами
Общество
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 14 окт, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 14 окт, 17:35
«Лада» впервые за 15 лет обыграла «Амур» в Хабаровске в матче КХЛСпорт, 14:36
Черчесова не уволят из сборной Казахстана из-за неудач в Лиге нацийСпорт, 14:35
Президент Молдавии встретилась с Лаймой Вайкуле и группой «Би-2»Общество, 14:24
Появились кадры спасения дрейфовавшего два месяца в Охотском море туристаОбщество, 14:20
Мамиашвили заявил, что Поздняков возглавлял ОКР в непростые временаСпорт, 14:14
Власти Праги запретили ночные туры по барам для туристовОбщество, 14:12
Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантовОбщество, 14:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава BlackRock: результат выборов президента США неважен для биткоинаКрипто, 14:01
Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяцСпорт, 13:51
ТАСС узнал мощность взорвавшейся на машине в Москве самодельной бомбыОбщество, 13:49
Девушка из группы туристов погибла под камнепадом на АлтаеОбщество, 13:45
Страховщики хотят вернуть плановый техосмотр. Кого затронет и чем он плохАвто, 13:43
В Турции составили список «налоговых наглецов»Финансы, 13:42
Почему в США теряют интерес к «культуре пробуждения» — The EconomistPro, 13:31