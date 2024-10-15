МЧС: девушка из группы туристов погибла в результате камнепада на Алтае

Девушка из группы туристов погибла под камнепадом на Алтае

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Группа туристов из пяти человек попала под камнепад на Алтае, в результате погибла девушка, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района республики. «На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска. Еще двое получили травмы», — говорится в публикации.

Накануне спасателям удалось эвакуировать одну пострадавшую — туристы помогли ей самостоятельно выйти навстречу спасателям. Девушку доставили в больницу с травмой головы.

Позднее борт Центра медицины катастроф доставил второго пострадавшего в республиканскую больницу. На момент подготовки этого материала спасатели эвакуировали оставшихся туристов.

В августе 2023 года в Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов. В результате житель Санкт-Петербурга погиб, еще четверо попали в больницу, один из них находился в тяжелом состоянии.