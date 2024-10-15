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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Финляндии заявила об усталости Запада от поддержки Украины

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Военная операция на Украине
Элина Валтонен
Элина Валтонен (Фото: Imago / M. Popow / Global Look Press)

Западные государства испытывают все большую усталость от поддержки Украины, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает Financial Times.

Ощущение усталости от конфликта усиливается, подчеркнула дипломат. Европейские страны надеются «на какую-то форму разрешения конфликта», отметила Валтонен. Одновременно она призвала коллег удвоить поддержку Киева. На данный момент помощь Украине является недостаточной, отметила она.

По мнению министра, внимание от Украины отвлек обострившийся конфликт на Ближнем Востоке.

«Но нам, европейцам, важно осознать, что если мы позволим России победить на Украине, то мы положим конец доверию к нашему сдерживанию», — заявила она.

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Фото:John Moore / Getty Images

Кроме того, Валтонен призвала западные страны ужесточить санкции в отношении Москвы, чтобы нанести ущерб экономике России.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.

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Военная операция на Украине Финляндия Украина Россия
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