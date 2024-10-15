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Приговор украинцу Друзенко за призывы калечить пленных вступил в силу

Геннадий Друзенко
Геннадий Друзенко (Фото: Druzenko / Wikipedia )

Приговор украинскому активисту Геннадию Друзенко, заочно осужденному на пять с половиной лет за призывы калечить попавших в плен российских военных, вступил в силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«Приговор обжалован не был в установленный законом срок, поэтому решение суда вступило в силу», — сказал собеседник агентства.

В конце июля Друзенко признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола и национальности с использованием СМИ или интернета с угрозой применения насилия.

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Геннадий Друзенко

Следователи завели уголовное дело против Друзенко в марте 2022 года. По данным ведомства, он, являясь «руководителем» украинского проекта «Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова» (ПДМШ), призывал к насилию над пленными россиянами в прямом эфире украинского телеканала. В СК отметили, что «такое указание он дал врачам мобильных госпиталей».

В СК назвали Друзенко «военным врачом», однако, по данным ПДМШ, у него нет соответствующего образования. На сайте госпиталя говорится, что в 2014 году Друзенко стал сооснователем проекта. После возбуждения дела в ПДМШ заявили, что слова Друзенко вырвали из контекста.

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Следственный комитет Украина военнопленные приговор
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