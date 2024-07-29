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Военная операция на Украине ,  
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Суд в России заочно приговорил украинского активиста к 5,5 годам тюрьмы

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Военная операция на Украине
Геннадий Друзенко
Геннадий Друзенко (Фото: wikimedia.org / Druzenko)

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил украинского активиста Геннадия Друзенко к пяти с половиной годам заключения за возбуждение ненависти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Его признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола и национальности с использованием СМИ или интернета с угрозой применения насилия).

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Друзенко в марте 2022 года. По данным ведомства, он, будучи «руководителем» украинского проекта Первый добровольческий мобильный госпиталь (ПДМШ) им. Николая Пирогова, призывал к насилию над пленными россиянами в прямом эфире украинского телеканала. В СК заявляли, что «такое указание он дал врачам мобильных госпиталей». Самого Друзенко при этом следователи называли «военным врачом».

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В ПДМШ после обвинения с российской стороны отмечали, что слова Друзенко были вырваны из контекста. «Руководитель ПДМШ извиняется за свои эмоции, вызванные, повторимся, грубыми угрозами в его адрес и его семьи», — говорилось в заявлении, которое выпустил госпиталь.

По информации с сайта Первого добровольческого мобильного госпиталя, Друзенко не является врачом по профессии. Он получил диплом магистра права в Киевском национальном университете, после чего работал в правительственных структурах, в том числе в Центре европейского и сравнительного права Минюста Украины, секретариате парламентского комитета по евроинтеграции, а также частных компаниях. В 2014 году стал сооснователем мобильного госпиталя.

ПДМШ называет себя «неправительственным проектом по привлечению гражданских медиков к оказанию медицинской помощи в районах боевых действий на территории Украины».

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Басманный суд Украина активист Военная операция на Украине
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